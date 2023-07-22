Председатель НАПК Александр Новиков рассказал в эфире национального телемарафона о проверке всего руководящего состава военных комиссариатов, – информирует 24 Канал. Конечно, вспомнил он и об экс-начальнике одесского областного ТЦК Борисова, которому объявили подозрение о незаконном обогащении.

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Проверка ТЦК

Проверка будет продолжаться в течение трех месяцев. По словам Новикова, в любой категории государственных служащих большинство – добродетельны. В частности, это касается работников центров комплектования.

Однако, очевидно, есть и нарушающие закон. Среди них – Евгений Борисов, который, подозревают, купил за границей имущества почти на 200 миллионов гривен.

Это просто эталонный нарушитель закона (Борисов – 24 Канал), самый большой в истории НАПК выявленный факт незаконно обогащения – 188 миллионов гривен. Для того чтобы выяснить, кто еще из работников, руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов нашей страны.

Как отметил глава НАПК, агентство уже запросило информацию в Министерство обороны: "После получения полного списка, каждого из них (служащих – 24 Канал) проверим".

В то же время Новиков констатировал, что после военных начальников будут также проверять их родственники на наличие незаконно полученных средств или имущества.

Водителей, кухарок, любовников и любовниц тоже проверим.

Обратите внимание! Глава НАПК подчеркнул, что злоупотреблять служебным положением в войну является государственной изменой с точки зрения этики.

Отметим, что 22 июля Президенту Украины Владимиру Зеленскому лично доложили о вероятном незаконном обогащении Борисова. Он отметил, что только увольнением это дело не должно закончиться.

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Кроме того, вспомним к этой теме, что 24 Канал недавно опубликовал расследование о бывшем главе Макаровского суда, сбившего насмерть нацгвардейца, Алексее Тандыре. Собственно, мы исследовали судебные решения Тандыра и узнали его брата, который, вероятно, замешан в коррупции.