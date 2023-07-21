Украинская журналистка Татьяна Николаенко подчеркнула, что это также произошло как раз после того, как судья Ярослав Шкодин, ведущий дело Лозинского, вышел из отпуска. Она подчеркнула, что этот судья "благоволил к Лозинскому".

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Лозинский вышел из-под стражи

Татьяна Николаенко отметила, что судья, рассматривавший дело экс-замминистра, имел тесные связи с самым подозреваемым. В частности, сестра судьи – подруга семьи Лозинского.

Родная сестра следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Ярослава Шкодина была соавтором ряда научных публикаций вместе с фигурантом дела бывшего замминистра развития общин Лозинского. Также родственница судьи дружит с женой фигуранта дела,

– заметила она.

Кроме того, она подчеркнула, что сестра судьи Шкодина была также соавтором ряда научных публикаций вместе с заместителем директора по управлению проектами государственного института "УкрНИИводоканалпроект" Максимом Бабенко.

"Его роль исследуется в рамках дела Лозинского, поскольку, по версии следствия, "откаты" осуществлялись именно по закупкам этого государственного института", – подчеркнула Николаенко.

В то же время журналистка рассказала, что судья Шкодин уже выбирал меры пресечения экс-заместителю министра Лозинскому и еще одному фигуранту дела Александру Крошке.

Татьяна Николаенко сказала, что экс-замминистра запретили общаться с Бабенко, который сейчас находится по делу в статусе свидетеля.

К тому же, Бабенко возглавляет департамент работы с проблемной задолженностью "Нафтогаз Украины", где председателем правления является Алексей Чернышев. Последний тоже фигурирует в деле Лозинского в статусе свидетеля, экс-замминистра запретили и с ним общаться,

– подчеркнула она.

Напоследок Николаенко сказала, что сестра Шкодина дружит с женой Бабенко Еленой Христофоровой. Так, они работают вместе в Харьковском национальном университете имени Каразина и являются друзьями в фейсбуке.

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