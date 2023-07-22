Глава нашего государства подчеркнул, что только увольнением история с военкомом не должна закончиться. За это дело уже приняли Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора.

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Продолжается проверка ТЦК

Как отметил президент, все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят украинскому обществу по этому делу.

И вообще идет проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна,

– добавил гарант.

Обратите внимание! Собственно, речь идет об уже бывшем начальнике областного одесского ТЦК Евгении Борисове. Его подозревают в приобретении имущества за границей почти на 200 миллионов.

Обращение Зеленского за 22 июля: смотрите видео

Национализация "Сенс Банка"

Зеленский констатировал, что состоялась национализация "Сенс Банка", принадлежавшая российским подсанкционным олигархам. Это должно обеспечить стабильность банковского сектора Украины.

Еще один актив российских олигархов контролируется нашим государством.

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Разговор со Столтенбергом

Президент отметил, что говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о выполнении договоренностей, которые предварительно были согласованы на саммите в Вильнюсе.

Приоритетные изменения – скорейшее вступление в НАТО. Только это гарантирует безопасность и мир во всей Европе.

Кроме того, была поднята тема ситуации по безопасности в Черном море. Россия стремится к дестабилизации – это будет означать проблемы и ценовой кризис во всем мире.

Обратите внимание! Глава нашего государства рассказал о создании совета "Украина – НАТО", который должен способствовать разблокированию зернового коридора. На днях должен состояться его созыв.

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Благодарности партнерам

Украинский лидер поблагодарил западные государства, которые продолжают нам помогать, в частности:

Корея анонсировала увеличение помощи Украине;

Азербайджан объявил о гуммопомощи в области энергетики и разминирования;

Швеция одобрила стратегию помощи в восстановлении Украины к 2027 году;

Япония подписала соглашение между Всемирным банком и Украиной о ссуде в 1,5 миллиарда долларов под свои гарантии.

Австралия, Канада, США, Великобритания объявила о санкциях против россиян;

США, Германия выделили новые пакеты военной помощи для ВСУ.

Вооруженные Силы – работают

Зеленский отметил воинов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, мощно уничтожающих оккупантов и продвигающихся вперед.

Кроме того, президент отметил подразделения Главного управления разведки.