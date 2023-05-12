Проукраинские активисты собрались под зданием, где проходил концерт оппозиционера. Участники акции выразили недовольство из-за того, что Шендерович назвал российских захватчиков "нашими ребятами".

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Детали инцидента

Участники протеста держали плакаты с надписями "Россия – страна террорист" и выкрикивали слово "Ганьба!". После чего возмущенные активисты из-за такой позиции писателя призвали его сразу отдать все вырученные деньги с концерта главарю вагнеровцев Евгению Пригожину.

Пикет на концерте Шендеровича: смотрите видео

Обратите внимание! Такие призывы связаны с тем, что Шендерович в ноябре 2022 года выплатил главе боевиков назначенную судом сумму 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Публицист называл его "уголовником" и "убийцей".

В ходе антракта Шендерович вышел к активистам. Однако разговор с ними не получился конструктивным – один из них облил писателя кетчупом. Как оказалось впоследствии, напал на Шендеровича российский политэмигрант, представитель движения "Мирное сопротивление" Владимир Шипицын.

Публициста облили кетчупом / Фото "SOTA"

Он эмигрировал в Литву в мае 2022 года, являясь свидетелем по делу движения, в рамках которого сейчас за "фейки об армии" судят активистку Ольгу Смирнову. Добавим, что на "Форуме свободной России" Шипицын предлагал россиянам покупать для ВСУ снаряды и подписывать их именами покупателей для мести путинскому режиму.

Как комментирует событие сам Шендерович

После инцидента публицист вернулся на сцену и прокомментировал пикеты проукраинских активистов.

Мне казалось, что я не должен прятаться от этих людей. Надо пытаться разговаривать. Разговор не получается, то есть он получается таким. Я прекрасно понимаю температуру вопроса, но, к сожалению, мозги отказывают людям, отказывает логика, просто представление о приличиях,

– выдал Шендерович.

Кроме того, он назвал нападающего "идиотом", поблагодарил активистов "за содержательный диалог" и назвал их "ограниченными людьми".

Шендеровича облили кетчупом: смотрите видео

Писатель добавил, что не удивлен преступлениям русской армии в Буче и Мариуполе.

"Мы живем среди убийц, и это народ, не отрефлексировавший это, которому не дали это рассказать. Именно поэтому нас выгнали из телевизора, чтобы мы не могли конкурировать с пропагандой", – сказал российский оппозиционер.