Проукраинские активисты собрались под зданием, где проходил концерт оппозиционера. Участники акции выразили недовольство из-за того, что Шендерович назвал российских захватчиков "нашими ребятами".
Смотрите также После упоминания Украины пропагандиста Маркова "накрыло" в прямом эфире: позорное видео
Детали инцидента
Участники протеста держали плакаты с надписями "Россия – страна террорист" и выкрикивали слово "Ганьба!". После чего возмущенные активисты из-за такой позиции писателя призвали его сразу отдать все вырученные деньги с концерта главарю вагнеровцев Евгению Пригожину.
Пикет на концерте Шендеровича: смотрите видео
В ходе антракта Шендерович вышел к активистам. Однако разговор с ними не получился конструктивным – один из них облил писателя кетчупом. Как оказалось впоследствии, напал на Шендеровича российский политэмигрант, представитель движения "Мирное сопротивление" Владимир Шипицын.
Публициста облили кетчупом / Фото "SOTA"
Он эмигрировал в Литву в мае 2022 года, являясь свидетелем по делу движения, в рамках которого сейчас за "фейки об армии" судят активистку Ольгу Смирнову. Добавим, что на "Форуме свободной России" Шипицын предлагал россиянам покупать для ВСУ снаряды и подписывать их именами покупателей для мести путинскому режиму.
Как комментирует событие сам Шендерович
После инцидента публицист вернулся на сцену и прокомментировал пикеты проукраинских активистов.
Мне казалось, что я не должен прятаться от этих людей. Надо пытаться разговаривать. Разговор не получается, то есть он получается таким. Я прекрасно понимаю температуру вопроса, но, к сожалению, мозги отказывают людям, отказывает логика, просто представление о приличиях,
– выдал Шендерович.
Кроме того, он назвал нападающего "идиотом", поблагодарил активистов "за содержательный диалог" и назвал их "ограниченными людьми".
Шендеровича облили кетчупом: смотрите видео
Писатель добавил, что не удивлен преступлениям русской армии в Буче и Мариуполе.
"Мы живем среди убийц, и это народ, не отрефлексировавший это, которому не дали это рассказать. Именно поэтому нас выгнали из телевизора, чтобы мы не могли конкурировать с пропагандой", – сказал российский оппозиционер.