Конфликт возник во время разговора с журналисткой Ялдой Хаким. Она спросила у Маркова об Украине и неспровоцированной агрессии Кремля.

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Как отреагировал Марков

В ответ на тезис по поводу военной агрессии России против Украины Марков возразил и громко выматерился.

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Однако позже пропагандист объяснил свою эмоциональность проблемами с камерой. Он решил, что оборудование выключено, потому так себя повел на глазах у Хаким. Несмотря на это, такая ситуация еще раз доказывает, что политики России не способны адекватно воспринимать все происходящее вокруг них и общаться как воспитанные люди.

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