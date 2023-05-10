Конфликт возник во время разговора с журналисткой Ялдой Хаким. Она спросила у Маркова об Украине и неспровоцированной агрессии Кремля.
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Как отреагировал Марков
В ответ на тезис по поводу военной агрессии России против Украины Марков возразил и громко выматерился.
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Однако позже пропагандист объяснил свою эмоциональность проблемами с камерой. Он решил, что оборудование выключено, потому так себя повел на глазах у Хаким. Несмотря на это, такая ситуация еще раз доказывает, что политики России не способны адекватно воспринимать все происходящее вокруг них и общаться как воспитанные люди.
Что известно о смехотворном параде Путина
- Социальные сети переполнились мемами, которые высмеивали русские парад и неудачи бункерного деда. Тот откровенно выглядел болезненно, что не удивительно, ведь угроза беспилотников серьезно ударила по состоянию и так не молодого диктатора.
- Добавим, что во время парада в Москве по площади проехался единственный танк Т-34. Это советский средний танк периода второй мировой войны, выпускавшийся серийно с 1940 года.
- Более того, даже россияне начали критиковать несчастного фюрера. Им не понравилась неуверенная и болезненное поведение Путина, его речь. Также заметили, что на мероприятии присутствовали ложные ветераны и даже двойник Путина.