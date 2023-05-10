Конфлікт виник під час розмови з журналісткою Ялдою Хакім. Вона запитала у Маркова про Україну та неспровоковану агресію Кремля.

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Як відреагував Марков

У відповідь на тезу з приводу військової агресії Росії проти України Марков засперечався та голосно виматюкався.

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Однак пізніше пропагандист пояснив свою емоційність проблемами з камерою. Він вирішив, що обладнання вимкнено, тому так себе повів на очах у Хакім. Попри це, така ситуація ще раз доводить, що політики Росії не здатні адекватно сприймати все, що відбувається довкола них і спілкуватись, як виховані люди.

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