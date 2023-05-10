Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, поведінка Токаєва та Пашиняна особливо яскраво демонструвала, що вони не раді приїзду до Москви.

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Двійник Путіна поруч з іноземними лідерами

Парад 9 травня у Москві вийшов одним із найпровальніших за увесь час його проведення. Нудну промову Владіміра Путіна розкритикували навіть самі росіяни. До того ж вважають, що на Червону площу прийшов "опухлий двійник" Путіна.

Варто зауважити, що коли є впевненість, що виступає справжній Путін, як наприклад, на фейковому приєднанні окупованих областей України чи звернення до Федеральних зборів, завжди є маленька непримітна деталь в його поведінці.

Коли справжній Путін виголошував промови, хотів він цього чи ні, кожні півтори хвилини він кашляв. Тут ми бачимо Путіна (на параді – 24 Канал), який 10 хвилин говорив і жодного разу не прочистив собі горло. Для мене це показник, що це не справжній Путін,

– зазначив Сергій Жирнов.

Могли закрадатись сумніви щодо того, чи випустять двійника на зустріч із сімома президентами країн Центральної Азії. Хоча тут варто зауважити, що до останнього було невідомо про те, що іноземні лідери все ж з'являться на параді 9 травня. Це, на думку, ексагента КДБ, є важливим нюансом.

"Те, що вони приїхали означає, що на них дуже сильно натиснули, на усіх. Ніхто ж не збирався приїжджати, окрім киргиза й те, тому що його країна дуже залежить від Росії. Всі інші їхати не хотіли. І найпоказовішим був Токаєв. З сімох, які сиділи коло Путіна, Токаєв і Пашинян не одягнули георгієвські стрічки",– наголосив Жирнов.

Зрештою, якщо на президентів натиснули, щоб вони приїхали, то так само натиснути на них могли, щоб вони, розуміючи, що це не Путін, а двійник, все одно сиділи поруч.

Крім того, приїзд сімох лідерів на парад 9 травня можна, так би мовити, схарактеризувати як єдину на той день "перемогу" Владіміра Путіна. Геополітична "перемога" цілком у дусі тоталітарної Росії – здобута через примус та шантаж.

Сергій Жирнов про двійника Путіна та приїзд іноземних лідерів на парад: дивитись відео

Парад 9 травня у Москві: коротко