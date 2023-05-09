І мовиться не лише про скромнішу за попередні роки кількість озброєння та відсутність літаків, а й про кількість самих військових на святкування 9 травня. Як зазначили російські ЗМІ, цьогоріч їх було лише близько 8 тисяч, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Росіянам довелося дивитися парад на 9 травня з українською озвучкою: у мережі показали відео

Мінімальна кількість військових

Таку мінімальну кількість військових на параді в країні, ідеологія якої ледь не побудована довкола мілітаристської основи, востаннє бачили 15 років тому, у 2008-му. І це при тому, що спершу в "міністерстві війни" Росії повідомляли про участь щонайменше 10 тисяч військових.

Варто зауважити, що навіть у першому параді під час так званої "спецоперації", а також у "ковідний" 2020 рік військових на святкуванні було більше. Так, на Червону площу вийшли:

у 2022 році – 11 тисяч військових,

у 2020 році, коли парад перенесли через пандемію, 14 тисяч військових.

Також у 2023 році не дорахувалися парадних розрахунків одразу кількох військових з'єднань, які ще рік тому топтали бруківку перед Кремлем. Зокрема, не було військовослужбовців:

4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії,

2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії,

27-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської бригади,

45-ї окремої інженерної бригади.

Як зауважили у російських же ЗМІ, 4-а гвардійська танкова Кантемирівська дивізія брала участь у війні проти України. Вона перебувала на Харківському напрямку восени 2022 року, у той час, як Україна здійснила масштабний контрнаступ. Про серйозні збитки, яких зазнали російські сили, тоді повідомляли і у Forbes, і в Інституті вивчення війни.

Жалюгідний показ техніки

Окрім живої сили, через війну в Україні та вправну роботу ЗСУ, не доїхала й велика кількість військової техніки. Зокрема, не було сучасних танків, БТР, БМП, літаків та іншої техніки.

Натомість любителям "побєдобєсія" показали броньовані автомобілі "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетні комплекси "Іскандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". Скромно було й з танками, адже на огляд публіки вивели лише один Т-34.

Натомість минулого року, коли загарбники країни-агресорки не покидали надій ось-ось "поснідати у Києві", на парад вивели значно більше військової техніки. Серед неї було 20 танків (Т-72, "Армата", Т-90), 10 БМП, 5 БРР-82А, 13 БТР, 10 БМД-4М. Також у 2022 році перед Кремлем можна було побачити 6 "Іскандерів", 4 комплекси "Бук-М3", 4 "Тор-М2", 8 ракетних установок С-400, 8 гаубиць "Мста-С", 3 "Ярси", 7 машин "Торнадо-Г", 7 "Тайфун-К", 3 "Тайфун-ВДВ", 6 "Тигр-М", 9 роботехнічних комплексів "Уран-М" та 4 машини "Урал-63704".

І при всій цій "величі" диктатор Путін виступив з традиційними абсурдними заявами. Мовляв, сьогодні відбувається "новий похід" Заходу на Росію з використанням "неонацистської нечисті з усього світу", однак Росія, звісно ж, "переможе".