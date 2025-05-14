Об этом в среду, 14 мая, сообщило Суспильне, передает 24 Канал. Тело женщины вернули из российского плена с многочисленными признаками пыток.

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Что известно о Виктории Рощина

Виктория Рощина работала на "Украинском радио", "UA:Первый", hromadske, в "Украинской правде", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" и "Радио Свобода".

В марте 2022 года российские военные задержали ее на временно оккупированных территориях, после чего отпустили. Летом журналистка исчезла, когда во второй раз попыталась попасть на подконтрольные России земли.

Тело Виктории Рощиной вернули в Украину во время обмена в феврале 2024 года. Оно было меньше и легче других, а также имело отметку "СПАС". Это может указывать на так называемую "официальную" версию причины смерти – суммарное поражение артерий сердца.

Впоследствии выяснилось, что тело журналистки не имеет некоторых органов. С помощью вскрытия россияне могли попытаться скрыть тот факт, что смерть наступила вследствие удушения.