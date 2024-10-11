Также украинская сторона будет вести работу, чтобы узнать имена всех причастных к смерти Виктории. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил в комментарии Общественному.

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Что известно о гибели Виктории Рощиной

Есть эта информация, она есть у родственников, но будет некорректно, когда я ее буду провозглашать, а не родственники, это будет в ближайшее время,

– сообщил Юрчишин.

Депутат сообщил, что украинская сторона будет заниматься выявлением имен всех, кто имеет отношение к смерти журналистки.

"Речь идет не только о Путине и верхушке, а о тех, кто удерживали Викторию, кто обеспечивал этапирование во время или в процессе которого, по словам российских властей, произошло убийство", - отметил нардеп.

Он отметил, что есть данные о подготовке Виктории к обмену. После освобождения Наримана Джеляла это стал бы уже вторым случаем, когда Украине удалось освободить гражданского журналиста.

По мнению Юрчишина, смерть Виктории Рощиной вызовет реакцию не только Верховной Рады, но и всей украинской власти.

Омбудсман Дмитрий Лубинец уже работает над тем, чтобы зафиксировать это как военное преступление. Военная прокуратура – сейчас ведется работа об открытии уголовного производства об умышленном убийстве. Для этого собираются дополнительные факты. Мы как комитет обращаемся к международному сообществу, уже имеем позицию Репортеров без границ, которые требуют расследования данного преступления, осуждая действия России,

– рассказал депутат.

Сколько гражданских журналистов убила Россия

Нардеп отметил, что Россия уже убила 12 гражданских журналистов и до сих пор удерживает большое количество заложников. Юрчишин сообщил, что продолжается сотрудничество с Национальным союзом журналистов, а также с Европейской и Всемирной федерациями журналистов.

Запланированы мероприятия, чтобы публично обратить внимание на других удерживаемых гражданских заложников и журналистов, в частности Дмитрия Хилюка и других.

"Мероприятия привлечения внимания и требования освобождения гражданских украинских заложников, в частности журналистов-заложников, будем проводить по всему миру. На уровне парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы мы неоднократно подчеркивали эту проблематику и дальше будем делать все, чтобы мир обратил внимание, помог нам освободить украинских журналистов.так же планируем коммуницировать с Красным Крестом ОБСЕ", – сказал Юрчишин.