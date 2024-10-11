Також українська сторона буде вести роботу, щоб дізнатися імена усіх причетних до смерті Вікторії. Про це голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив в коментарі Суспільному.

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Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

Є ця інформація, вона є в родичів, але буде некоректно, коли я її буду проголошувати, а не родичі, це буде найближчим часом,

– повідомив Юрчишин.

Депутат повідомив, що українська сторона займатиметься виявленням імен усіх, хто має стосунок до смерті журналістки.

"Йдеться не лише про Путіна і верхівку, а про тих, хто утримували Вікторію, хто забезпечував етапування під час чи в процесі якого, за словами російської влади, відбулося вбивство", — зазначив нардеп.

Він зазначив, що є дані про підготовку Вікторії до обміну. Після звільнення Нарімана Джеляла це став би вже другим випадком, коли Україні вдалося визволити цивільного журналіста.

На думку Юрчишина, смерть Вікторії Рощиної викличе реакцію не лише Верховної Ради, а й усієї української влади.

Омбудсман Дмитро Лубінець вже працює над тим, щоб зафіксувати це як воєнний злочин. Військова прокуратура – зараз ведеться робота про відкриття кримінального провадження про умисне вбивство. Для цього збираються додаткові факти. Ми як комітет звертаємося до міжнародної спільноти, вже маємо позицію Репортерів без кордонів, які вимагають розслідування даного злочину, засуджуючи дії Росії,

– розповів депутат.

Скільки цивільних журналістів вбила Росія

Нардеп зазначив, що Росія вже вбила 12 цивільних журналістів і досі утримує велику кількість заручників. Юрчишин повідомив, що триває співпраця з Національною спілкою журналістів, а також з Європейською та Світовою федераціями журналістів.

Заплановані заходи, щоб публічно звернути увагу на інших утримуваних цивільних заручників та журналістів, зокрема Дмитра Хилюка та інших.

"Заходи привернення уваги і вимоги звільнення цивільних українських заручників, зокрема журналістів-заручників, будемо проводити по всьому світу. На рівні парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи ми неодноразово наголошували на цій проблематиці і далі будемо робити все, щоби світ звернув увагу, допоміг нам звільнити українських журналістів.Так само плануємо комунікувати з Червоним Хрестом ОБСЄ", – сказав Юрчишин.