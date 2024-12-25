Його виступи залишали сильний емоційний слід. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PEN Ukraine.

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Що відомо про Олексія Безпальцева

Олексію Безпальцеву було 34 роки. Перед тим, як вирушити на Харківщину, він рік тримав оборону на Покровському напрямку. Він загинув під час виконання бойового завдання.

PEN Ukraine нагадує про Олексія як про талановитого харківського поета та прозаїка, чиї виступи залишали сильний емоційний слід.

Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду – Олексій "Шляпа" Безпальцев,

– написав про нього один із його знайомих.

24 Канал висловалює щирі співчуття рідним та близьким Олексія. Вічна пам'ять!