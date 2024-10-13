В "Громадському" поделились воспоминаниями о том, какой именно журналисткой и человеком была их коллега, с которой они проработали вместе 5 лет.

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"Бронемашина" и "человек космического одиночества"

В издании вспомнили, что свои эфиры журналистка традиционно начинала словами: "Приветствую, вы смотрите hromadske. Меня зовут Виктория Рощина".

Она была из тех журналистов, которые не ждут редакционного задания. Только что-то происходило, Вика была уже там. Она бралась за самые сложные вызовы, любила правоохранительную тематику, посещала скандальные и важные судебные заседания,

– отметили в hormadske.

До полномасштабного вторжения Виктория Рощина занималась темами, которые связаны с криминалом, правоохранительными структурами. Это были всегда глубокие и опасные расследования.

Также до 24 февраля 2022 года девушка успела сделать фильм о ПТСР у военных, которые физически вернулись с войны, но психологически остались там. Виктория в этой работе пыталась разобраться, делает ли государство и общество все возможное, чтобы вернуть военных.

Также у Рощиной есть фильм о том, стоит ли подростков, совершивших преступления, сажать в колонии, действительно ли их там исправляют, и они возвращаются к жизни.

Она была как ежик, маленькая, колючая, острая, собранная. Ходила по офису своими маленькими шагами с этой своей улыбкой полусаркастической в уголках губ,

– вспоминают коллеги.

Виктория постоянно работала. Когда ее не было в офисе, то все знали, что она должна была быть где-то на съемке. По редакции "Громадського" также ходил мем: любить жить в суде, как Вика Рощина.

Журналисты обычно не любят сидеть в судах, а Виктория – наоборот.

Она была бронемашиной, когда речь шла о фактах для очередного материала, отмечают в издании.

В редакции вспомнили, как им звонили из одного суда и жаловались, что Вика буквально преследует следователя, чтобы тот ответил на ее вопросы. Впрочем, в издании знали, что было проще убедить следователя ответить, чем Вику Рощину – прекратить "погоню".

Также коллеги признают, что порой с Викой было сложно работать. Ведь она фактически постоянно жила работой. Она могла позвонить в 12 ночи или 4 утра, если считала, что где-то что-то надо срочно исправить. Впрочем, после журналистка всегда умела поблагодарить, в частности милыми сообщениями с сердечками.

Коллеги удивлялись, когда она успевает поесть. Казалось, что девушка не могла отойти от рабочего стола больше чем за 20 метров, поэтому часто питалась снеками из автоматов.

В "Громадському" вспомнили, что Рощина всегда бралась за тяжелые темы. Был один случай, когда ей даже угрожали физической расправой. Тогда редактор отправила ее в принудительный отпуск. Впрочем, следующий день Виктория появилась в офисе и пряталась от начальства в углу за кипами бумаг. Так она проработала весь отпуск.

Еще одной историей поделились журналисты. Тогда Виктория как раз вернулась в Киев после долгой и изнурительной командировки и сразу поехала в офис. Оттуда журналистка отправилась на резонансное судебное заседание. Когда она вернулась в офис, то имела очень уставший вид. Однако здесь появилась непроверенная информация, что якобы, к тому суду идут титушки. Тогда Виктория собралась, мобилизовалась все силы и снова отправилась работать. "Она всегда так фанатично относилась к своей работе", – вспоминают коллеги.

Также в "Громадському" выразили печаль, что как человека ее мало знали. Казалось, Виктория была "человеком космического одиночества", который выстроил вокруг себя стену.

Когда началось вторжение, идеей "фикс" для Рощиной стала работа на оккупированных территориях. На все попытки отговорить ее от этого замысла она отвечала, что является журналисткой и, это ее работа. "На оккупированных территориях нет украинских медиа, но есть украинские люди", – говорила девушка. Она не могла поступить иначе.

Напомним, что в Офисе генпрокурора начали расследование смерти Рощиной как военного преступления, соединенного с умышленным убийством.