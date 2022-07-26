Речь идет об обвинениях в его сторону, которые озвучила конгрессмен США украинского происхождения. Однако российский публицист из Вашингтона заметил определенные сходства между некоторыми тезисами и тем, что говорит пропагандистка Скабеева. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, последние заявления Спартц о том, что якобы на фоне провала антикоррупционной реформы помощь от США могут разворовывать – были тревожными.

Скорее всего, у нее были благие намерения и ее это волновало, однако фактически она повторила основной нарратив российской пропаганды, ежедневно звучащий он Скабеевой о том, что "помощь разворовывают",

– подчеркнул Пионтковский.

И напомнил, что в этом и основная задача москвы – остановить поток этой помощи.

Обвинение Спартц: главное

Спартц косвенно обвинила Ермака в "работе на Россию", и прямо – в саботаже борьбы с коррупцией.

Поэтому, по словам американского политика, в Вашингтоне не понимают, на что Украина тратит американскую помощь.

Белый дом принял заявление Виктории Спартц и пообещал тщательно проверить ее информацию, но подчеркнул, что спешных решений и громких заявлений не будет.

Сам Андрей Ермак считает обвинения в связях с россией лживыми и оскорбительными.

Что говорят в США на тезисы о надзоре за оружием

Спартц призвала Конгресс ввести "должный надзор" за оружием, которое США передают Украине, и создать Совместную рабочую группу. Однако сама Спартц не назвала конкретных причин, по которым украинскую сторону можно было бы заподозрить в неблагополучном использовании оружия.

В министерстве обороны США заявили, что не сомневаются в надлежащем использовании Украиной предоставленного оружия.

"Мы не отслеживаем оружие. И, честно говоря, чувствуем достаточно хорошо, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили. Мы не видели признаков того, что это оружие пошло куда-то, кроме как для борьбы с россиянами", – говорится в заявлении.

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