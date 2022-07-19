Белый дом принял заявление Виктории Спартц и пообещал тщательно проверить ее информацию, но подчеркнул, что поспешных решений и громких заявлений не будет. Сам Андрей Ермак считает обвинения в связях с россией лживыми и оскорбительными.

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Ответ Ермака Спартц

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что выпад Виктории Спартц против него совершенно никак не отразился на его отношениях с представителями стран-партнеров.

У меня есть постоянный контакт, он не меняется уже много месяцев с господином Салливаном. Я с ним разговаривал на прошлой неделе, я с ним разговариваю в четверг. Такое же активное общение у меня продолжается с британскими партнерами и с другими. Никаких изменений,

– сказал Ермак.

Он также считает, что подобные заявления – это политические игры против него и его команды. Кроме того, руководитель Офиса Президента утверждает, что его инициативы по контролю за предоставленной партнерами помощью были задолго до того, как возник скандал с конгрессвумен.

"Я все же считаю, что люди умнее любой пропаганды и поэтому никоим образом не отвечал. Хотя это обидно, хотя это неправда, хотя это абсолютная ложь", – сказал Ермак.

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