Білий дім прийняв заяву Вікторії Спартц та пообіцяв ретельно перевірити її інформацію, але наголосив, що поспішних рішень та гучних заяв не буде. Сам Андрій Єрмак вважає звинувачення у зв'язках з росією брехливими та образливими.

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Відповідь Єрмака Спартц

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що випад Вікторії Спартц проти нього абсолютно ніяк не відбився на його стосунках з представниками країн-партнерів.

У мене є постійний контакт, він не змінюється вже багато місяців — з паном Салліваном. Я з ним розмовляв минулого тижня, я з ним буду розмовляти у четвер. Таке ж активне спілкування у мене продовжується з британськими партнерами, і з іншими. Жодних змін,

– сказав Єрмак.

Він також вважає, що подібні заяви – це політичні ігри проти нього та його команди. Окрім того, керівник Офісу Президента стверджує, що його ініціативи щодо контролю за наданою партнерами допомогою були задовго до того, як виник скандал із конгресвумен.

"Я все ж таки вважаю, що люди розумніші за будь-яку пропаганду і тому жодним чином не відповідав. Хоча це образливо, хоча це неправда, хоча це абсолютна брехня", – сказав Єрмак.

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