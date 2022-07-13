Конгресвумен Вікторія Спартц відзначилася гучною заявою про керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Згідно з її словами, у неї є інформація щодо його сприяння росіянам.

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Реакція Білого дому на заяву Спартц

У Білому домі вже відреагували на звернення конгресвумен Вікторії Спартц щодо можливих зв'язків Андрія Єрмака з Росією. Координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі запевнив – до розгляду цієї інформації у Білому домі поставляться з усією серйозністю, але робити поспішних висновків та якихось прогнозів щодо цієї справи ніхто не буде.

Ми відповімо конгресвумен належним чином, але забігати наперед я не буду. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо,

– заявив Кірбі.

Він також наголосив, що президент Джо Байден впевнений у тому, що США роблять усе можливе для того, щоб максимально задовольнити потреби України у війні з російськими окупантами.

Що стосується зброї, яку передають Україні, то вона стає власністю ЗСУ, і США цілком задоволені тим, з якою майстерністю наші воїни нею користуються.

"Ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських Збройних Сил – це власність України. Ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим", – додав Кірбі.

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