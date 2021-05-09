Нынешний финалист Лиги Европы "Вильярреал" показал свой маршрут в Гданьск, где состоится решающий поединок еврокубка. Испанцы опубликовала карту с украинским Крымом и без России.

На своей официальной странице в твиттере испанский клуб объявил об открытии регистрации на поездку в польский город.

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Таким образом, "Вильярреал" опубликовал карту Европы, где проложил маршрут по морю для "желтой субмарины" (прозвище клуба – 24 канал) в Польшу.

На карте временно оккупированный Россией Крым является территорией Украины, а самой страны-агрессора вообще нет.

Y ahora sí ...



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¡Ya os podéis inscribir en el viaje a la final de Polonia !#UEL #EsNuestroMomento — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 7, 2021

Обратите внимание! В финале Лиги Европы сезона 2020/2021 "Вильярреал" встретится с "Манчестер Юнайтед". Поединок запланирован на 26 мая.

Оккупация Крыма Россией: коротко

В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров. Из-за этого государства Запада ввели санкции против Москвы.

В сентябре 2015 года Верховная Рада определила официальную дату начала оккупации Крыма 20 февраля 2014 года

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