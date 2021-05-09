Испанский футбольный клуб показал карту мечты: с украинским Крымом и вовсе без России
Нынешний финалист Лиги Европы "Вильярреал" показал свой маршрут в Гданьск, где состоится решающий поединок еврокубка. Испанцы опубликовала карту с украинским Крымом и без России.
Источник:Твиттер "Вильярреала"
На своей официальной странице в твиттере испанский клуб объявил об открытии регистрации на поездку в польский город.
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Таким образом, "Вильярреал" опубликовал карту Европы, где проложил маршрут по морю для "желтой субмарины" (прозвище клуба – 24 канал) в Польшу.
На карте временно оккупированный Россией Крым является территорией Украины, а самой страны-агрессора вообще нет.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров. Из-за этого государства Запада ввели санкции против Москвы.
- В сентябре 2015 года Верховная Рада определила официальную дату начала оккупации Крыма 20 февраля 2014 года
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