Іспанський футбольний клуб показав карту мрії: з українським Кримом і зовсім без Росії
Цьогорічний фіналіст Ліги Європи "Вільярреал" показав свій маршрут до Гданська, де відбудеться вирішальний поєдинок єврокубку. Іспанці опублікувала карту з українським Кримом і без Росії.
Джерело:твіттер "Вільярреала"
На своїй офіційній сторінці у твіттері іспанський клуб оголосив про відкриття реєстрації на поїздку до польського міста.
Читайте також Вільярреал зіграв внічию з Арсеналом та вийшов у фінал Ліги Європи: відео
Так, "Вільярреал" опублікував карту Європи, де проклав маршрут морем для "жовтої субмарини" (прізвисько клубу – 24 канал) до Польщі.
На мапі тимчасово окупований Росією Крим є територією України, а самої держави-агресорки взагалі немає.
Окупація Криму Росією: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів. Через це держави Заходу ввели санкції проти Москви.
- У вересні 2015 року Верховна Рада визначила офіційну дату початку окупації Криму: 20 лютого 2014 року
До теми Крим – це Україна: СБУ розмістила навпроти посольства Росії промовистий білборд
Поділитися новиною