Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думская", Воздушные силы ВСУ и местные телеграмм-каналы.

Смотрите также В Запорожье прогремели взрывы

Вилково в Одесской области атаковали БПЛА

Мониторинговые каналы сообщили о примерно 20 ударных дронов в направлении Одесской области с Черного моря еще с начала суток. Впоследствии выяснилось – почти все нацелены на Вилково.

Уже в 01:10 в городе начала работу ПВО. Примерно через 10 минут в городе раздались вмбухи, ПВО продолжает работу.

В частности Воздушные силы ВСУ сообщали о группе дронов на Вилково в 01:14.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена еще в 22:37.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Добавим, что параллельно Россия ударила по Запорожью, вероятно ракетой. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на город менее чем за минуту до взрывов.