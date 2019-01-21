Вилкул собирается вытягивать Ефремова

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул собирается освободить заместителя председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александра Ефремова из СИЗО.

Об этом он заявил в Старобельском суде на Луганщине, где находится Ефремов.

Вилкул назвал Ефремова "политзаключенным".

"Сейчас я подаю ходатайство о взятии Александра Сергеевича на поруки. Ничего, осталось ждать недолго. Максимум 3 месяца. После нашей победы", – заявил нардеп.