Вилкул собирается вытягивать Ефремова
Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул собирается освободить заместителя председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александра Ефремова из СИЗО.
Об этом он заявил в Старобельском суде на Луганщине, где находится Ефремов.
Вилкул назвал Ефремова "политзаключенным".
"Сейчас я подаю ходатайство о взятии Александра Сергеевича на поруки. Ничего, осталось ждать недолго. Максимум 3 месяца. После нашей победы", – заявил нардеп.
Источник: 24 Канал
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