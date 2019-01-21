Вілкул збирається витягати Єфремова

Кандидат у президенти від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул збирається звільнити заступника голови фракції політсили у Верховній Раді Олександра Єфремова з СІЗО.

Про це він заявив у Старобільському суді на Луганщині, де перебуває Єфремов.

Вілкул назвав Єфремова "політв'язнем".

"Зараз я подаю клопотання про взяття Олександра Сергійовича на поруки. Нічого, залишилося чекати недовго. Максимум 3 місяці. Після нашої перемоги", – заявив нардеп.