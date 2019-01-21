Вілкул збирається витягати Єфремова
Кандидат у президенти від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул збирається звільнити заступника голови фракції політсили у Верховній Раді Олександра Єфремова з СІЗО.
Про це він заявив у Старобільському суді на Луганщині, де перебуває Єфремов.
Вілкул назвав Єфремова "політв'язнем".
"Зараз я подаю клопотання про взяття Олександра Сергійовича на поруки. Нічого, залишилося чекати недовго. Максимум 3 місяці. Після нашої перемоги", – заявив нардеп.
Джерело: 24 Канал
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