Также День траура – на всей территории Винницкой области. Такое решение было обнародовано в городском совете.
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Известно уже о более 20 погибших
По состоянию на 17:00 14 июля есть информация о 22 жертвах жутких ракетных обстрелов, среди погибших – трое детей. За медицинской помощью обратилось более 90 пострадавших.
В больницы пришлось доставить сразу 54 пациента, среди них четверо несовершеннолетних. К сожалению, количество пострадавших и жертв постоянно растет, ведь поисково-спасательная операция продолжается.
С около 40 винничанами нет связи
Сразу после страшных взрывов Нацполиция сообщила, что собирает информацию о пропавших без вести. По состоянию на 14:00 было 15 сообщений от граждан, которые не могли связаться с родными и близкими. Все они находились в районе попадания ракет.
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Ракетный обстрел Винницы: что известно
- Взрывы в Виннице услышали во время массовой воздушной тревоги с 10:00 до 11:00. "Прилеты" подтвердили и городские власти.
- россияне попали в дом быта "Юбилейный", также полностью разгромило диагностическую клинику и автостоянку.
- Вокруг не было ни одного военного объекта.
- Винницу атаковали ракетами "Калибр", которые запустили с подлодки из Черного моря.
Смотрите в видео – жуткие кадры Винницы после обстрела: