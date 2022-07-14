Также День траура – на всей территории Винницкой области. Такое решение было обнародовано в городском совете.

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Известно уже о более 20 погибших

По состоянию на 17:00 14 июля есть информация о 22 жертвах жутких ракетных обстрелов, среди погибших – трое детей. За медицинской помощью обратилось более 90 пострадавших.

В больницы пришлось доставить сразу 54 пациента, среди них четверо несовершеннолетних. К сожалению, количество пострадавших и жертв постоянно растет, ведь поисково-спасательная операция продолжается.

С около 40 винничанами нет связи

Сразу после страшных взрывов Нацполиция сообщила, что собирает информацию о пропавших без вести. По состоянию на 14:00 было 15 сообщений от граждан, которые не могли связаться с родными и близкими. Все они находились в районе попадания ракет.

Обратите внимание! По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, лишь несколько жертв обстрелов удалось идентифицировать. Для того, чтобы узнать остальное, понадобится ДНК-экспертиза.

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Ракетный обстрел Винницы: что известно

Взрывы в Виннице услышали во время массовой воздушной тревоги с 10:00 до 11:00. "Прилеты" подтвердили и городские власти.

россияне попали в дом быта "Юбилейный", также полностью разгромило диагностическую клинику и автостоянку.

Вокруг не было ни одного военного объекта.

Винницу атаковали ракетами "Калибр", которые запустили с подлодки из Черного моря.

Смотрите в видео – жуткие кадры Винницы после обстрела: