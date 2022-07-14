Також День жалоби – на всій території Вінницької області. Таке рішення оприлюднили у міській раді.
До теми Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня
Відомо вже про понад 20 загиблих
Станом на 17:00 14 липня є інформація про 22 жертву моторошного ракетного обстрілу, серед загиблих – троє дітей. За медичною допомогою звернулись понад 90 постраждалих.
До лікарень довелось доправити одразу 54 пацієнти, серед них четверо неповнолітніх. На жаль, кількість потерпілих та жертв постійно зростає, адже пошуково-рятувальна операція триває.
З близько 40 вінничанами немає зв'язку
Одразу після страшних вибухів Нацполіція повідомила, що збирає інформацію про зниклих безвісти. Станом на 14:00 було 15 повідомлень від громадян, які не могли сконтактуватись з рідними та близькими. Всі вони перебували в районі потрапляння ракет.
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Ракетний обстріл Вінниці: що відомо
- Вибухи у Вінниці почули під час масової повітряної тривоги між 10:00 та 11:00. "Прильоти" підтвердила і міська влада.
- росіяни поцілили у будинок побуту "Ювілейний", також вщент розтрощило діагностичну клініку та автостоянку.
- Навколо не було жодного військового об'єкта.
- Вінницю атакували ракетами "Калібр", які запустили з підводного човна з Чорного моря.
Дивіться у відео – моторошні кадри Вінниці після обстрілу: