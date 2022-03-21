Так, за минувшие сутки, 20 марта, повестки получили 6 нарушителей. Об этом сообщила пресс-секретарь Винницкого районного управления полиции Ирина Добровольская.

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За минувшие сутки в Виннице повестки получили шесть нарушителей комендантского часа,

– сообщила пресс-секретарь.

На территории Винницкой области комендантский час действует с 22:00 до 6:00 часов.

В полиции объяснили, что такие ограничения являются вынужденными превентивными мерами по усилению общественного порядка в сверхсложное для страны время, когда совершаются военные преступления.

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