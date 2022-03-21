Так, за минулу добу, 20 березня, повістки отримали 6 порушників. Про це повідомила речниця Вінницького районного управління поліції Ірина Добровольська.

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За минулу добу у Вінниці повістки отримали шість порушників комендантської години,

– повідомила речниця.

На території Вінниччини комендантська година діє з 22.00 до 6.00 години.

У поліції пояснили, що такі обмеження є вимушеними превентивними заходами задля посилення громадського порядку в надскладний для країни час, коли вчиняються воєнні злочини.

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