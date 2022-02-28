Информация об объявлении воздушной опасности появилась 27 февраля в 23:56.

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Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию. По возможности предупредить соседей, живущих рядом. Быстро одеться и одеть детей. Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет. Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Заметим, что в течение 27 февраля воздушную тревогу в Виннице объявляли три раза: в 10:57, 16:06 и 20:02. Также в Винницкой области противовоздушная оборона сбила ракету врага. В результате взрыва никто не травмировался.