Інформація про оголошення повітряної небезпеки з'явилася 27 лютого о 23:56.

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Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила. За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч. Швидко одягнутися та одягти дітей. Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло. Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Зауважимо, що протягом 27 лютого повітряну тривогу у Вінниці оголошували 3 рази: о 10:57, 16:06 та 20:02. Також на Вінниччині протиповітряна оборона збила ракету ворога. Внаслідок вибуху ніхто не травмувався.

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