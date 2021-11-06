Инцидент увидели охранники ТРЦ. Тогда злоумышленник бросился бежать. Флаг он выбросил в кусты.

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Злоумышленника догнали и доставили в полицейский участок.

Начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик рассказал, что злоумышленник – пьяный россиянин. Около 05:00 он был возле ТРЦ в компании знакомых.

Впоследствии россиянин вылез на здание и с флагштока снял флаг.

Злоумышленник дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым,
– говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство.

В Киеве на мужчину напали возле подъезда

  • На улице Березняковской в ​​Киеве двое злоумышленников напали на киевлянина.
  • Пострадавшему распылили в глаза слезоточивый газ и избили. А потом – забрали куртку с 25 тысячами долларов.
  • Позже правоохранители сообщили, что злоумышленников удалось быстро задержать. Это уроженцы Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте 29 и 32 года.
  • Задержанным грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.