Инцидент увидели охранники ТРЦ. Тогда злоумышленник бросился бежать. Флаг он выбросил в кусты.
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Злоумышленника догнали и доставили в полицейский участок.
Начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик рассказал, что злоумышленник – пьяный россиянин. Около 05:00 он был возле ТРЦ в компании знакомых.
Впоследствии россиянин вылез на здание и с флагштока снял флаг.
Злоумышленник дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым,
– говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство.
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- Пострадавшему распылили в глаза слезоточивый газ и избили. А потом – забрали куртку с 25 тысячами долларов.
- Позже правоохранители сообщили, что злоумышленников удалось быстро задержать. Это уроженцы Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте 29 и 32 года.
- Задержанным грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.