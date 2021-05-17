Снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую похоронили на Аллее Героев центрального городского кладбища Винницы. Прощание состоялось в Доме офицеров.

Церемонию провели в воскресенье, 16 мая. 38-летняя женщина умерла 14 мая в киевском госпитале из-за острого лейкоза.

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Как состоялись похороны Гранецкой

Ольга Гранецкая выполняла боевые задачи в нескольких подразделениях за время войны на Донбассе. Попрощаться с военной приехали ее побратимы со всей Украины.



Ольгу Гранецкую похоронили в родном городе – Виннице / Фото "Депо Винница"

Снайпер боролась с раком примерно год. Каждый раз после операций она возвращалась на восток, потому что "у нее были еще недоделанные дела".

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