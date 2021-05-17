В Виннице похоронили украинскую снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую
Снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую похоронили на Аллее Героев центрального городского кладбища Винницы. Прощание состоялось в Доме офицеров.
Источник:"Депо Винница"
Церемонию провели в воскресенье, 16 мая. 38-летняя женщина умерла 14 мая в киевском госпитале из-за острого лейкоза.
Читайте больше После каждой операции возвращалась на службу: снайпер-разведчица Гранецкая умерла от рака
Как состоялись похороны Гранецкой
Ольга Гранецкая выполняла боевые задачи в нескольких подразделениях за время войны на Донбассе. Попрощаться с военной приехали ее побратимы со всей Украины.
Ольгу Гранецкую похоронили в родном городе – Виннице / Фото "Депо Винница"
Снайпер боролась с раком примерно год. Каждый раз после операций она возвращалась на восток, потому что "у нее были еще недоделанные дела".
Военная служба Гранецкой: главное
- Гранецкая подписала контракт с Вооруженными силами Украины еще в 2007 году и стала адиотелеграфисткой в 101 отдельном полку связи.
- С 2016 года ее перевели в 93 ОМБр "Холодный Яр", где она работала в артразведке.
- В должности снайпера-разведчицы (2-й категории) в первой разведроте Гранецкая работала с 2017 года, когда перевелась на службу в 131 отдельный разведывательный батальон.
Поделиться новостью