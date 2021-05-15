В киевском госпитале 14 мая оборвалась жизнь снайпера-разведчицы из Винницы Ольги Гранецкой. Причиной смерти стал острый лейкоз.

Детали о жизни Ольги рассказала волонтер Юлия Щербань. По ее словам, снайпер-разведчица боролась с болезнью почти год.

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Желала победы на войне

Как рассказала волонтер, молодая военнослужащая больше всего в жизни хотела победы на войне. Именно поэтому она после каждой операции возвращалась на Восток. Так было до того, как несколько недель назад состояние ее резко ухудшилось.

39 – температура шесть дней держалась. Девушки, которые там были, "выгоняли" ее на лечение. А она говорила: – У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо,

– сказала Юлия Щербань.



В киевском госпитале умерла снайпер из Винницы / Фото "Суспильного"

Что известно об Ольге Гранецкой

Она родилась 27 апреля 1983 в селе Юровка на Козятинщине. В 2007 году подписала контракт в Козятинском РВК. Служила радиотелеграфистом в 101 отдельном полку связи.

С началом российско-украинской войны стремилась попасть на фронт. В 2016 году ее перевели в 93 ОМБр "Холодный Яр", где она работала в артразведке.

В 2017 году Ольга Гранецкая перевелась в 131 отдельный разведывательный батальон. Там выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчика (2-й категории) в первой разведроте.

У Ольги остались мать и две сестры. Прощание со военнослужащей состоится в Виннице в воскресенье, 16 мая, в 12:00.