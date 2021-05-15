У київському шпиталі 14 травня обірвалося життя снайперки-розвідниці з Вінниці Ольги Гранецької. Причиною смерті став гострий лейкоз.

Деталі про життя Ольги розповіла волонтерка Юлія Щербань. За її словами, снайперка-розвідниця боролася із недугою майже рік.

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Прагнула перемоги на війні

Як розповіла волонтерка, молода снайперка чи не найбільше у житті хотіла перемоги на війні. Саме тому вона після кожної операції поверталася на Схід. Так було до того, як кілька тижнів тому стан її різко погіршився.

39 – температура шість днів трималася. Дівчата, які там були, "виганяли" її на лікування. А вона казала: – У мене ще недороблені справи". Вона хотіла, щоб все було так, як треба,

– сказала Юлія Щербань.



У київському шпиталі померла снайперка з Вінниці / Фото "Суспільного"

Що відомо про Ольгу Гранецьку

Вона народилася 27 квітня 1983 року у селі Юрівка на Козятинщині. У 2007 році підписала контракт в Козятинському РВК. Служила радіотелеграфісткою в 101 окремому полку зв'язку.

З початком російсько-української війни прагнула потрапити на фронт. У 2016 році її перевели до 93 ОМБр "Холодний Яр", де вона працювала в артрозвідці.

У 2017 році Ольга Гранецька перевелася до 131 окремого розвідувального батальйону. Там виконувала бойові завдання на посаді снайпера-розвідниці (2-ї категорії) у першій розвідроті.

В Ольги залишилися матір та дві сестри. Прощання зі снайперкою відбудеться у Вінниці в неділю, 16 травня, о 12:00.