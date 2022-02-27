Когда слышите сирены или видите соответствующее объявление о тревоге – всем жителям следует немедленно спрятаться в укрытиях гражданской защиты.
Внимание В Виннице воздушная тревога – всем в укрытие
Россия не оставляет попыток атаковать украинские города и поселки. В этот раз под вероятной угрозой оказалась Винница. Сирены в городе раздаются уже в третий раз в день.
Ракетные удары по Винницкой области
По Виннитчине враг уже наносил ракетные удары. Однако в селе Гузинцы Винницкой области ракету сбила наша система противовоздушной обороны.
Интерактивная карта укрытий в Виннице
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