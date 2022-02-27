Коли чуєте сирени, чи бачите відповідне оголошення про тривогу – усім мешканцям слід негайно сховатися в укриттях цивільного захисту.

Увага Протиповітряна оборона збила ворожу ракету у селі Гущинці на Вінниччині

Росія не полишає спроби атакувати українські міста та селища. Цього разу під імовірною загрозою опинилася Вінниця. Сирени у місті лунають уже третій раз за день.

Ракетні удари по Вінниччині

По Вінниччині ворог уже наносив ракетні удари. Проте у селі Гузинці Вінницької області ракету збила наша система протиповітряної оборони.

Інтерактивна карта укриттів у Вінниці

Інтерактивна карта укриттів у Вінниці https://24tv.ua/vinnitsi-povitryana-trivoga-usim-ukrittya_n1881761 https://24tv.ua/vinnitsi-povitryana-trivoga-usim-ukrittya_n1881761

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