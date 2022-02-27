Росія продовжує атакувати українські території: цього разу під імовірною загрозою опинилася Вінниця. Мешканці міста повинні терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

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Імовірно, тривога оголошена через ворожу ракету. Як повідомив голова Іванівської територіальної громади Михайло Кулик "Суспільному", наші ППО збили її в селі Гущинці на Вінниччині. За його словами, її уламки пошкодили дахи трьох будинків та вибили вікна. Травмованих немає.

Як діяти, коли лунають сирени

Почувши звуки сирени, необхідно терміново пройти до місця укриття та дотримуватися решти інструкцій, які транслюють на офіційних теле- та радіоканалах.

З собою варто взяти "екстрену валізку", де буде мінімальний запас харчів, вода, необхідні ліки та документи. Якщо є змога, допоможіть спустися в укриття сусідам похилого віку та людям з інвалідністю. Залишатися в сховищі слід до наступної сирени.

Інтерактивна карта укриттів у Вінниці

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