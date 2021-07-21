Подростки дразнили парня. Они дерзко предлагали его подстричь. Тот решил дать отпор.

Кстати Не поделили парня: в Днепре девушки устроили жестокую драку – видео 18+

Началась драка

Парень сначала пытался выяснить, кто среди подростков старше. Ответа не последовало.

На видео видно, что подростки "выводят" парня на драку. В итоге он отмахнулся от обидчика. Тогда подростки набросились на него. Его начали бить руками и ногами по всему телу и голове. Парень упал и потерял сознание.

Драка подростков, смотрите видео (присутствует нецензурная лексика):

Что с парнем

Парня госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами. К слову, трем участникам драки грозит до 4 лет тюрьмы за хулиганство. Одному из них 18 лет, двум – по 16.

Ребята извинились

Подростки записали видеообращение, в котором извинились. Они заверили, что переосмыслили свой поступок, а пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.

Обратите внимание! Похожий инцидент был в Днепре. Несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку посреди улицы в Днепре. Конфликт якобы возник из-за парня. Одна девушка била другую по лицу руками, а потом – ногой по спине.