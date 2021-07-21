Подростки дразнили парня. Они дерзко предлагали его подстричь. Тот решил дать отпор.
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Началась драка
Парень сначала пытался выяснить, кто среди подростков старше. Ответа не последовало.
На видео видно, что подростки "выводят" парня на драку. В итоге он отмахнулся от обидчика. Тогда подростки набросились на него. Его начали бить руками и ногами по всему телу и голове. Парень упал и потерял сознание.
Драка подростков, смотрите видео (присутствует нецензурная лексика):
Что с парнем
Парня госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами. К слову, трем участникам драки грозит до 4 лет тюрьмы за хулиганство. Одному из них 18 лет, двум – по 16.
Ребята извинились
Подростки записали видеообращение, в котором извинились. Они заверили, что переосмыслили свой поступок, а пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.