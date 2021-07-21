Підлітки дражнили хлопця. Вони зухвало пропонували його підстригти. Той вирішив дати відсіч.

До речі Не поділили хлопця: у Дніпрі дівчата влаштували жорстоку бійку – відео 18+

Почалась бійка

Хлопець спочатку намагався з'ясувати, хто серед підлітків старший. Відповіді не було.

На відео видно, що підлітки "виводять" хлопця на бійку. У результаті він відмахнувся від кривдника. Тоді підлітки накинулись на нього. Його почали бити руками та ногами по всьому тілу й голові. Хлопець упав та знепритомнів.

Бійка підлітків, дивіться відео (присутня нецензурна лексика):

Що з хлопцем

Хлопця госпіталізували з численними травмами та забоями. До слова, трьом учасникам бійки загрожує до 4 років в'язниці за хуліганство. Одному з них 18 років, двом – по 16.

Хлопці вибачились

Підлітки записали відеозвернення, в якому вибачились. Вони запевнили, що переосмислили свій вчинок, а потерпілому побажали якнайшвидшого одужання.

Зверніть увагу! Схожий інцидент був у Дніпрі. Неповнолітні дівчата влаштували жорстоку бійку посеред вулиці у Дніпрі. Конфлікт нібито виник через хлопця. Одна дівчина била іншу по обличчю руками, а потім – ногою по спині.