Двух молодых людей задержали ориентировочно в 13:56 25 февраля. Об этом сообщили в телеграме "Оперативный ВСУ" – канале, публикующем новости ВСУ.

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В Виннице задержали корректировщиков огня

В Виннице задержали корректировщиков огня российской артиллерии,

– говорится в сообщении.

Детали пока не сообщили. Однако, стоит отметить, что корректировщики отвечают за корректировку артиллерийского и минометного огня по цели.

Грубо говоря, они помогали врагу попадать в цель по украинским объектам – фактически уничтожать украинские здания и убивать людей.

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