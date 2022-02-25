Двух молодых людей задержали ориентировочно в 13:56 25 февраля. Об этом сообщили в телеграме "Оперативный ВСУ" – канале, публикующем новости ВСУ.
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В Виннице задержали корректировщиков огня
В Виннице задержали корректировщиков огня российской артиллерии,
– говорится в сообщении.
Детали пока не сообщили. Однако, стоит отметить, что корректировщики отвечают за корректировку артиллерийского и минометного огня по цели.
Грубо говоря, они помогали врагу попадать в цель по украинским объектам – фактически уничтожать украинские здания и убивать людей.