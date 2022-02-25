Двох молодиків затримали орієнтовно о 13:56 25 лютого. Про це повідомили у телеграмі "Оперативний ЗСУ" – каналі, що публікує новини ЗСУ.

Зауважте Російських диверсантів затримали в Кам'янці-Подільському: відео

У Вінниці затримали коригувальників вогню

У Вінниці затримали коригувальників вогню російської артилерії,

– мовиться у повідомленні.

Деталі наразі не повідомили. Однак, варто відзначити, що коригувальники відповідають за коригування артилерійського та мінометного вогню по цілі.

Згрубша, вони допомагали ворогу потрапляти у ціль по українських об'єктах – фактично знищувати українські будівлі та вбивати людей.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!