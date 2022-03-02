Злоумышленницу уже задержали правоохранительные органы Винницкой области. Поклонница "русского мира" будет нести уголовную ответственность.
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Женщина оказалась переселенкой из Донбасса.
Задержали переселенку, распространяющую антиукраинство / Фото Винницкой полиции
Сообщения в телефоне преступницы / Фото Винницкой полиции
Полный текст сообщения:
#Полиция Винницкой области
Сегодня в Виннице задержали переселенку из Донецка, которая в центре Винницы проводила агитацию в поддержку страны агрессора и высказывалась против Украины.
У поклонницы "русского мира" изъяли телефон, записи враждебного содержания с призывом к уничтожению украинцев.
Спасибо винничанам, что сообщаете нам важную информацию.
#стопроссия