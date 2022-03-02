Зловмисницю вже затримали правоохооронні органі Вінниччини. Прихильниця "русского мира" нестиме кримінальну відповідальність.

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Жінка виявилася переселенкою з Донбасу.

Затримали переселенку, яка поширювала антиукраїнство / Фото Вінницької поліції

Повідомлення у телефоні злочинниці / Фото Вінницької поліції

Повний текст повідомлення:

#Поліція Вінницької області Сьогодні у Вінниці затримали переселенку з Донецька, яка у середмісті Вінниці проводила агітацію на підтримку країни агресора та висловлювалася проти України.

У прихильниці "руського міра" вилучили телефон, записи ворожого змісту із закликом до знищення українців.

Дякую вінничанам, що повідомляєте нам важливу інформацію.

#stoprussia