В Виннице загорелось здание офисного центра на улице Бевза. По предварительной информации, в результате возгорания погиб человек.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям 6 мая в 12:34. Уже в 14:11 пожар удалось локализовать.

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Подробности о пожаре

По повышенному номеру вызова к месту происшествия направили дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей Винницы.

Спасателям удалось предотвратить переброску огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровле сооружения. К сожалению, спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Ликвидация пожара в Виннице: смотрите видео ГСЧС





Масштабный пожар в Виннице / Фото ГСЧС



Пожар удалось локализовать / Фото ГСЧС



Огонь вспыхнул в здании на улице Бевза в Виннице / Фото ГСЧС

Заметим, что к борьбе с огнем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлекла 60 человек и 13 единиц спецтехники.

Пожар в кемпинг-отеле в Винницкой области

Ранее произошел пожар в одноэтажном здании кемпинг-отеля в Винницкой области. Тогда огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

Инцидент произошел 13 марта в селе Косаново Гайсинского района. К счастью, пострадавших и жертв не было.