В Винницкой области на Ладыжинской тепловой электростанции четверо работников получили ожоги. Это произошло 5 мая во время пусковых операций после ремонта.

Об этом рассказали в пресс-службе ТЭС. По предварительным данным, произошел хлопок газа. Читайте также Неудачное восхождение на Говерлу: турист получил травму в горах Чрезвычайная ситуация на Ладыжинской ТЭС: что известно В среду, 5 мая, на Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области проводили пусковые операции энергоблока №1.

Во время растопки котла произошел хлопок газа. В результате инцидента четверо оперативных работников станции получили ожоги различной степени тяжести.

Людям оказали первую помощь до приезда медиков. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются. Станция уже работает в нормальном режиме. Заметим, в начале суток 5 мая энергетики ДТЭК Ладыжинской ТЭС вывели в ремонт энергоблок №1. Причиной стал свищ на водяном экономайзере. В течение дня проводили аварийный ремонт энергоблока. Справка: Ладыженская ТЭС функционирует с 1970 года. Ее нагрузка в объединенной энергосистеме Украины, по данным lada.FM , – 210 мегаватт. С 2012 года является структурным подразделением "ДТЭК Западэнерго". Напомним Плохо стало всем: в Киеве в больницу попала целая семья и бригада скорой помощи