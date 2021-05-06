Хлопок газа: на ТЭС в Винницкой области 4 работника получили ожоги
В Винницкой области на Ладыжинской тепловой электростанции четверо работников получили ожоги. Это произошло 5 мая во время пусковых операций после ремонта.
Источник:пресс-служба Ладыжинской ТЭС
Об этом рассказали в пресс-службе ТЭС. По предварительным данным, произошел хлопок газа.
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Чрезвычайная ситуация на Ладыжинской ТЭС: что известно
- В среду, 5 мая, на Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области проводили пусковые операции энергоблока №1.
- Во время растопки котла произошел хлопок газа. В результате инцидента четверо оперативных работников станции получили ожоги различной степени тяжести.
- Людям оказали первую помощь до приезда медиков. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
- Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются. Станция уже работает в нормальном режиме.
Заметим, в начале суток 5 мая энергетики ДТЭК Ладыжинской ТЭС вывели в ремонт энергоблок №1. Причиной стал свищ на водяном экономайзере. В течение дня проводили аварийный ремонт энергоблока.
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