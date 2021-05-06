У Вінницькій області на Ладижинській тепловій електростанції четверо працівників зазнали опіків. Це сталося 5 травня під час пускових операцій після ремонту.

Про це розповіли у пресслужбі ТЕС. За попередніми даними, стався хлопок газу. Читайте також Невдале сходження на Говерлу: турист травмувався у горах Надзвичайна ситуація на Ладижинській ТЕС: що відомо У середу, 5 травня, на Ладижинській теплоелектростанції у Вінницькій області проводили пускові операції енергоблоку №1.

Під час розпалювання котла стався хлопок газу. У результаті інциденту четверо оперативних працівників станції зазнали опіків різного ступеня важкості.

У результаті інциденту четверо оперативних працівників станції зазнали опіків різного ступеня важкості. Людям надали першу допомогу до приїзду медиків. Зараз усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

Причини та обставини нещасного випадку розслідують. Станція вже працює у нормальному режимі. Зауважимо, на початку доби 5 травня енергетики ДТЕК Ладижинської ТЕС вивели в ремонт енергоблок №1. Причиною став свищ на водяному економайзері. Протягом дня проводили аварійний ремонт енергоблоку. Довідка: Ладижинська ТЕС функціонує з 1970 року. Її навантаження в об’єднаній енергосистемі України, за даними lada.FM, – 210 мегаватів. З 2012 року є структурним підрозділом "ДТЕК Західенерго". Нагадаємо Погано стало всім: у Києві до лікарні потрапила ціла сім'я і бригада швидкої допомоги