Хлопок газу: на ТЕС у Вінницькій області 4 працівників зазнали опіків
У Вінницькій області на Ладижинській тепловій електростанції четверо працівників зазнали опіків. Це сталося 5 травня під час пускових операцій після ремонту.
Джерело:пресслужба Ладижинської ТЕС
Про це розповіли у пресслужбі ТЕС. За попередніми даними, стався хлопок газу.
Читайте також Невдале сходження на Говерлу: турист травмувався у горах
Надзвичайна ситуація на Ладижинській ТЕС: що відомо
- У середу, 5 травня, на Ладижинській теплоелектростанції у Вінницькій області проводили пускові операції енергоблоку №1.
- Під час розпалювання котла стався хлопок газу. У результаті інциденту четверо оперативних працівників станції зазнали опіків різного ступеня важкості.
- Людям надали першу допомогу до приїзду медиків. Зараз усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.
- Причини та обставини нещасного випадку розслідують. Станція вже працює у нормальному режимі.
Зауважимо, на початку доби 5 травня енергетики ДТЕК Ладижинської ТЕС вивели в ремонт енергоблок №1. Причиною став свищ на водяному економайзері. Протягом дня проводили аварійний ремонт енергоблоку.
Нагадаємо Погано стало всім: у Києві до лікарні потрапила ціла сім'я і бригада швидкої допомоги
Поділитися новиною