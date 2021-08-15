Местные жители жалуются, что купаться в реке невозможно. Винничане опасаются использовать также воду из крана для питья или приготовления пищи.

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"В водоканале всегда говорят, что у них вода отличного качества и проблем никаких нет, но запах ужасный", – рассказала жительница Винницы Ольга Хлывнюк.

В реку сбрасывают полифосфаты

Экологи признают, что 10 лет назад о таком явлении никто не мог подумать. К застою воды приводит сбрасывание в воду полифосфатов и отсутствие течения. Вреда наделала и жара.

"Создаются благоприятные условия для цветения, уменьшается в воде кислород – и мы видим результат. Цветение водорослей – это определенный индикатор, показатель, который свидетельствует о том, что с водой большие проблемы", – отметил эколог Эдуард Кавун.

Еще одной причиной неприятного запаха является сброс нечистот в реку. Южный Буг в Винницкой области загрязняют несколько предприятий.

"Основной загрязнитель – Винницаоблканал, есть большой пользователь Ладыжинская ТЭС, также Винницкая птицефабрика, которые берут много воды и сбрасывают загрязняющие вещества", – отметил начальник Госэкоинспекции в Винницкой области Юрий Дубовой.

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Украинцы не убирают мусор

Отдыхающие в Виннице загрязняют реку, когда сбрасывают в нее мусор. Местный житель Владислав Поливяной ежемесячно устраивает с друзьями субботник и вылавливает мусор возле берега сачком.

"Хочется приходить и видеть чистоту. Просьба к городским властям поставить больше урн, чтобы могли винничане выбрасывать. А не как сейчас, что весь мусор в реке Буг", – подчеркнул Поливяной.

В то же время местные власти 3 год подряд чистят реку земснарядом, техника поднимает ил с земли. Впрочем, получить первые результаты обещают только через несколько лет, при условии, что и люди, и предприятия, не будут наносить дополнительный вред окружающей среде.