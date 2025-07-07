В связи с этим прием граждан будет проходить по другому адресу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкий ТЦК и СП.

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По какому адресу отныне будет принимать Винницкий ТЦК

В Винницком ТЦК говорят, что приостанавливают свою деятельность по адресу улицы Даниила Галицкого, 31. Прием граждан по вопросам медицинского обеспечения с 7 июля 2025 года будет осуществляться на базе Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова по адресу улица Пирогова, 46, четвертый этаж, поликлиническое отделение.

Тогда как прием граждан по социальным и другим вопросам будет происходить с 9 июля 2025 года на базе Центра предоставления административных услуг "Прозрачный офис" по адресу проспект Космонавтов, 30. Заметим, что контакты ТЦК и актуальные часы работы можно посмотреть на официальной странице Винницкого ТЦК и СП.

Напомним, что россияне неоднократно атаковали здания ТЦК. В частности, 6 июля в Кременчуге Полтавской области они попали в здание ТЦК и жилой дом.

3 июля похожая атака на ТЦК случилась и в самой Полтаве. Там в результате российского удара погибли два человека.