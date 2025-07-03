Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на United24.

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Детали атаки на ТЦК в Полтаве

Полтава утром 3 июля оказались под массированной атакой беспилотников, зафиксировано попадание на территории Полтавского городского ТЦК и СП и Полтавского областного ТЦК и СП. Оба объекта расположены рядом, в плотной городской застройке.

United24 показали несколько видео нынешнего удара с разных ракурсов. На обнародованных кадрах видно, как несколько дронов один за другим падают в пике, после чего следует взрыв.

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В результате вражеского удара по Полтаве погибли 2 человека, еще 47 – пострадали. В момент атаки внутри ТЦК находились работники. Ранения получили четверо военнослужащих.

В то же время СМИ рассказали о погибших: утверждают, что один из погибших был студентом, а другой – демобилизованный военный.