Говорится об огромном количестве вредных токсинов – почти 500 тонн. Они образовывались после очистки технического глицерина, который дельцы потом продавали в Россию.

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В чем заключалась схема нарушителей

Опасные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, нужно утилизировать. Впрочем, руководство предприятия не обеспечило такой возможности, чтобы увеличить свои доходы. Поэтому токсины вывозили на съемный государственный участок за пределами Винницы. Соответствующих разрешений у дельцов не было.

Незаконное захоронение опасных промышленных отходов продолжалось в течение нескольких лет. Объемы "закопанных" токсинов постоянно росли, это могло вызвать экологическую катастрофу.

Продолжается расследование

Служба безопасности Украины инициировала проведение лабораторных исследований. В пробах с мест захоронения отходов обнаружили химические элементы, которые загрязняют подземные воды и почвы. В офисах участников схемы провели обыски, там обнаружили:

документальные материалы;

черновые записи;

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Обратите внимание! Правоохранители уже начали уголовное производство по статье об экоциде. Предприятию грозит приостановление деятельности.

В то же время специалисты Госэкоинспекции зафиксировали объемы загрязнения территорий и другие грубые нарушения действующего законодательства. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.

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