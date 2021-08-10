Просьбу мужчины о помощи, которая звучала из закрытого зернохранилища, услышала местная жительница. Она и сообщила об этом полицейским.

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Полиция освободила заложника фермера

Инцидент произошел в селе Вербовка Погребищенской территориальной общины. Именно там в металлической сушилке для фруктов правоохранители нашли 43-летнего заложника.

Чтобы освободить мужчину, полицейские лопатами расчистили от зерна проход к двери металлического бункера. В нем внутри была сушилка.

Заложник мог там только сидеть, потому что помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. В ужасных условиях мужчина находился без воды и еды.

Мужчину лишили свободы из-за "плохо" отремонтированного трактора

Потерпевший объяснил полиции, что его незаконно лишил свободы фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Так предприниматель решил наказать рабочего, который неподобающе, по его мнению, отремонтировал трактор.

Никаких денег пострадавший за выполнение работ на фермерском хозяйстве не получил.

Фермеру грозит до 5 лет тюрьмы

Действия 58-летнего предпринимателя квалифицировали как незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением ему физических страданий.

Мужчине 9 августа объявили о подозрении. За такое преступление законом предусмотрено наказание – до 5 лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Полиция объявила о подозрении фермеру, который лишил свободы рабочего: видео