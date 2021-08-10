Прохання чоловіка про допомогу, яке лунало з зачиненого зерносховища, почула місцева жителька. Вона і повідомила про це поліцейських.

Читайте також Табуреткою по голові: на Вінниччині чоловіка підозрюють у вбивстві товариша

Поліція звільнила заручника фермера

Інцидент трапився у селі Вербівка Погребищенської територіальної громади. Саме там у металевій сушарці для фруктів правоохоронці знайшли 43-річного заручника.

Аби звільнити чоловіка, поліцейські лопатами розчистили від зерна прохід до дверей металевого бункера. У ньому всередині була сушарня.

Заручник міг там лише сидіти, бо приміщення було заповнене металевими полицями для сушіння фруктів. У жахливих умовах чоловік перебував без води та їжі.

Чоловіка позбавили волі через "погано" відремонтований трактор

Потерпілий пояснив поліції, що його незаконно позбавив волі фермер, в якого він неофіційно працював різноробочим. Так підприємець вирішив покарати робітника, який неналежно, на його думку, відремонтував трактор.

Жодних грошей потерпілий за виконання робіт на фермерському господарстві не отримав.

Фермеру загрожує до 5 років в'язниці

Дії 58-річного підприємця кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

Чоловікові 9 серпня оголосили про підозру. За такий злочин законом передбачене покарання – до 5 років ув'язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Поліція оголосила про підозру фермеру, який позбавив волі робітника: відео